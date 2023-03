Fue en el año 2012 cuando Ezequiel Miralles pudo enterrar su historia con la camiseta de Colo Colo para transformarse en flamante refuerzo de Universidad de Chile, club que buscaba potenciar su delantera para la Copa Libertadores, tras la partida de Gustavo Canales.

Si bien finalmente no se dio la firma de un contrato como jugador azul, más de 10 años después la polémica sigue abierta con este caso, una vez que el delantero aseguró que jamás habría podido firmar por la U.

Una situación que en algún momento también encaró el director deportivo de ese entonces en Azul Azul, Sabingo Aguad, quien desmintió al ex Colo Colo.

Miralles estuvo cerca de pasar a los azules en 2012.

"Nosotros en la U sí llegamos a un acuerdo. Él decidió no venir porque salieron algunos históricos diciendo que él antes de llegar tenía que pedir disculpas a la U. Ahí él me llamó personalmente y me dijo que veía que no había un buen ambiente para venirse a la U, que agradecía todo, pero que rompía el acuerdo y que no venía", precisó en conversación con Bolavip.

El portazo

El tema del frustrado traspaso de Miralles a la U no se ha cerrado para los futboleros, por lo mismo, uno que estuvo cerca de la posible contratación fue Diego Rivarola, quien recuerda cómo fueron los hechos.

"Yo si no mal recuerdo estaba fuera, fue en 2012. Pero yo fui uno de los que dijo que creía que no debería llegar", comentó el ex delantero en Bolavip.

En ese sentido, el ahora comentarista deportivo en ESPN explicó su determinación en ese momento, lo que sigue manteniendo en su postura.

Diego Rivarola estuvo en la presentación de la nueva camiseta de la U. Foto :Agencia Uno.

"Tengo el pensamiento claro. No me opongo a que lleguen jugadores de Colo Colo y Universidad Católica a la U, pero no me gustan estos jugadores que se llenan la boca cuando están en esos equipos burlándose de la U y después por necesidad propia quieren vestir la camiseta de la U", detalló.

Por lo mismo, asegura que "yo muchas veces hablé mal de Colo Colo sabiendo que nunca iba a ir a Colo Colo. Mantuve mi postura y por algo me atrevía con esas declaraciones. Como dije, no me molesta que lleguen, me molestan que sean jugadores que le faltan el respeto a la gente".