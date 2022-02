Universidad de Chile sigue en la búsqueda de un volante central que pueda llenar el paladar de Santiago Escobar y transformar al conjunto azul en uno competitivo de cara a los desafíos locales que tendrá la U este año.

En las últimas horas, el nombre de Álvaro Brun, jugador del Montevideo City de la liga uruguaya, ha tomado fuerza para recaer en Chile y transformarse en jugador azul, algo que Germán Brunati, director del conjunto uruguayo, confirmó al diario La Tercera.

“Sabemos que el deseo de Álvaro Brun es jugar en Universidad de Chile, así nos lo manifestó y lo entendemos. Por eso le repito que, si llega una propuesta, obviamente la estudiaremos”, dijo en primera instancia.

El director asegura que, en caso de que llegue una oferta, no pondrán trabas a la salida de Brun: “Si somos parte del negocio, no pondremos ninguna traba a la salida de Brun. Es un jugador que no tiene cláusula de salida establecida por contrato, pero si llega una oferta formal la estudiaremos. Sería valorar, darle un reconocimiento a la trayectoria que ha tenido el futbolista en nuestro club”.

En el cierre, eso sí, fue enfático en señalar que aún no hay nada sobre la mesa: “Universidad de Chile no hizo ninguna oferta por Álvaro Brun. Si usted me pregunta si el jugador está en el mercado, le puedo decir que todos nuestros futbolistas están en el mercado o tienen posibilidades de salir, si es que existe un ofrecimiento” remató.