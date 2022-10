La alegría en Universidad de Chile después de haber dejado afuera de la Copa Chile a Universidad Católica en los cuartos de final duró poco: la pelea entre Cristóbal Campos y Ronnie Fernández en el CDA acaparó todas las miradas y desvió el renacer que tuvieron los azules con Sebastián Miranda.

Es por esta situación que, según información de Al Aire Libre de Radio Cooperativa, la dirigencia de Universidad de Chile estaría evaluando aplicar sanciones a ambos jugadores por el comportamiento que tuvieron en las instalaciones del club.

La U enfrentará a Everton este fin de semana. | Foto: Agencia UNO

El citado medio asegura que Azul Azul aplicará castigos a Campos y Fernández, aunque todavía no hay certeza sobre si será una multa económica, una sanción deportiva o bien podrían ser ambas para castigar a los jugadores.

El mismo medio detalla que, por el momento de la temporada en que se encuentran los azules, lo más probable es que la opción del castigo económico sea la probable e incluso Sebastián Miranda pidió resolver con rapidez el asunto para saber con quién contará y con quién no para las futuras convocatorias.

ver también La Jefa no se anda con chicas y quiere darle una Libertadores a la U

A la U no le sobra nada y no puede descuidar el Campeonato Nacional 2022, en donde el fin de semana recibirá en el Estadio Santa Laura a Everton de Viña del Mar, compromiso para el cual Ronnie Fernández no dirá presente por acumulación de tarjetas amarillas.