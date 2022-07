La preocupación volvió a instalarse en Universidad de Chile tras caer en la agonía frente a O’Higgins por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2022. Los azules siguen cediendo terreno en la tabla de posiciones y se llena de dudas de cara al Superclásico contra Colo Colo del próximo domingo 31 de julio.

Indudablemente el presente no es el mejor para los azules que suman tres compromisos sin victorias y no están muy lejos de los puestos de descenso. Pero a su vez el funcionamiento tampoco es el mejor, especialmente en defensa, zona que preocupa ante los albos por las numerosas bajas.

Sandrino Castec, destacado jugador de la U de la década de los 80, analizó junto a BolaVip lo ocurrido en Rancagua y cuestionó los cambios de Diego López en el partido.

“Hoy vimos a la misma U que lleva cinco años en la misma situación. Por minutos se ve bien, jugadores importantes que salen del equipo a los pocos minutos como Osorio que lo quieren vender por cinco millones a Europa o Pablo Aránguiz. Después miras para atrás y te das cuenta de que la U no tiene funcionamiento.

La U cayó sobre el final en su visita a O'Higgins. / FOTO: Mirko Penha

Pero no se detuvo ahí y criticó la falta de liderazgo en Universidad de Chile que se ve traducida en la constante rotación de capitanes en el equipo y que hoy fue utilizada por Israel Poblete. “Lo digo con respeto que merecen los jugadores, pero cualquiera se pone la jineta de capitán en la U”, comenzó su crítica..

“Yo no sé cuáles son las instrucciones para el que se ponga la jineta. Para mí debe ser un hombre que haya nacido en la U, hoy pudo ser Campos, pero aquí no se cuales son las directrices para decidir que Ronnie o Poblete sea el capitán, la jineta se tira a la chuña. El desorden es demasiado grande, la U va decayendo cada semana, no hay responsabilidades, nadie da una explicación”, completó.