Universidad de Chile espera atentamente lo que vaya a ocurrir con Deportes Antofagasta y Deportes La Serena, ya que un triunfo de ambos equipos dejará a los azules en zona de descenso. Un ex goleador azul, Eduardo Gino Cofré no quiere que la U baje, pero si ocurre, dice el ex atacante, deben sacar lo positivo de esa situación.

En Universidad de Chile lamentan el empate sin goles frente a Coquimbo Unido del miércoles pasado y que no les permitió alejarse de la parte baja de la tabla y esta fecha lejos de terminar, recién comienza para los azules.

Y es que deben estar atentos a lo que ocurre con Deportes Antofagasta y su visita a O'Higgins en Rancagua y lo que haga Deportes La Serena este sábado recibiendo a Universidad Católica. Un triunfo de los Pumas y otros de los Papayeros, dejará los universitarios en zona de descendo directo.

Un desolador panorama, más aún que se viven momentos de cambio con la salida de Diego López y la confirmación del interinato de Sebastián Miranda y se apuesta a revertir todo en las seis fechas que restan. Desde luego el mundo azul no se queda ajeno a esto.



Bolavip conversó con un ex goleador azul, Eduardo Gino Cofré, quien nos recibe en su distribuidora de confites en el centro de Viña del Mar y lo primero que hace es reconocer el triste momento azul. "Lamentable que una institución como la U esté pasando por esto. Estamos todos claros que esto ha sido un problema de administración, de la gente que llegó. Cuando uno ve un partido la gente no se siente identificada con ellos como en los tiempos de uno. Siempre he querido que le vaya bien a la U sobre todo por la gente, porque tienen una hinchada espectacular, dijo Cofré dando un diagnóstico generalizado según su parecer.

Respecto a la salida del entrenador uruguayo, Gino no dudó en manifestar que "uno siempre espera que un técnico cumpla una etapa en una institución, lamentablemente al hombre no le fue bien y los resultados no fueron lo que uno esperaba. La U no tenía un estilo de juego", aseguró.

Cofré estuvo en la U entre 1992 y 1996 (Prensa Universidad de Chile)

El hincha azul lo recuerda por sus dos goles en esa gloriosa jornada del 12 de julio de 1992, cuando con sus conquistas vencieron a Colo Colo, 30 años después no quiso referirse en profundidad a quienes son actualmente sus sucesores y cree que el problema va por otro lado. "A mi no me gusta mucho hablar de los jugadores porque yo lo fui. Pero Palacios venía como goleador, Ronnie igual un buen jugador, pero lamentablemente no siempre se funciona bien en un equipo. Creo que se eligieron mal los jugadores, no hay caudillos como Rogelio Delgado. Le faltan dos o tres jugadores que sirvan para una columna, como un Montiilo también, pero nada", dijo Cofré.

¿Se salva la U? Uno quiere que se salve, pero veo los otros equipos y también tienen ganas de salvarse, hay que ser frío. La U cada vez se complica más, no siempre es malo bajar y hay que mirarlo positivamente, como le pasó a River y mira cómo están ahora. He de esperar que no se baje. ¿Duele ver a la U así? obvio que sí, cerró.