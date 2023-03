Quedan pocos días para que la Universidad de Chile se mida nuevamente ante un equipo argentino en la temporada, tal como a principios de año en los duelos ante Rosario Central y Talleres de Córdoba. En esta oportunidad será River Plate, contra el que se va a medir en la ciudad trasandina de Salta.

El compromiso está programado para que se dispute este sábado 25 de marzo a las 20:00 horas de Chile y Argentina, pero River agendó un importante amistoso antes de que llegue el día de este compromiso ante el Romántico Viajero.

Será nada más y nada menos que ante la selección campeona del mundo, Argentina, contra quien se prepare el Millonario para el amistoso ante la U, de acuerdo a lo informado al otro lado de la cordillera.

Argentina será rival de River Plate un día antes de que el Millonario enfrente a la U | Foto: Getty

El periodista de TyC Sports Gastón Edul lo confirmó en su cuenta de Twitter: "Argentina va a jugar un amistoso vs River el próximo viernes. Es para los jugadores que no sumaron minutos vs Panamá".

Así, los jugadores de la Banda Sangre llegarán al compromiso en Salta ante la U luego de enfrentar a los campeones del mundo, aunque solo serán quienes no hayan sumado muchos minutos en el amistoso ante los panameños que se disputa este jueves 23 de marzo en el Monumental de Núñez.