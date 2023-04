Universidad de Chile vuelve al Campeonato Nacional donde este domingo enfrentará al Audax Italiano en La Florida, donde buscarán volver al triunfo luego de tres empates consecutivos en el torneo.

Pellegrino entró bien en el camarín azul. Foto: Photosport

Si bien suma seis encuentros sin saber de derrotas en la competencia local, la interna de la U asegura que se mantienen trabajando con tranquilidad, en busca de encontrar su mejor versión de la mano de Mauricio Pellegrino.

"Esas cosas se van dando con el correr de los partidos, el técnico cambia de esquema porque hay un rival que juega y hay que adaptarse a situaciones. El grupo está convencido, le cree al profe, el funcionamiento se va ir dando. No nos ha tocado ganar pero mantenemos el arco en cero", comentó Federico Mateos.

En ese sentido, el volante de los azules comparte lo mencionado el miércoles por Marcelo Morales, quien aseguró que el entrenador tiene una faceta de papá dentro del camarín, lo que lo hace ser cercano a los jugadores.

ver también La duda que debe resolver Pellegrino en la previa ante Audax

"Es un técnico que es cercano al jugador, que se preocupa cuando hay problemas. Me ha pasado que tuve algo familiar y él trata de estar cerca con el jugador. No es sólo lo que pasa en la cancha, el rendimiento va también de la mano en cómo está la cabeza y el cuerpo técnico se preocupa de eso. Para nosotros es importante al sentirse cercano y con confianza con el técnico, se puede dar a conocer más o otras situaciones que no sean de fútbol. Es cercano y se ocupa en todo los ambientes del jugador", detalló.