El actual entrenador de Universidad de Chile, el argentino Mauricio Pellegrino intenta sacar a flote al cuadro azul luego de tormentosas temporadas donde los estudiantiles han dialogado constantemente con los puestos de descenso.

Y una de las situaciones que se ha visto con el trasandino es que más allá de la táctica y el funcionamiento, el estratega intenta antes que todo, que reine la calma en el Centro Deportivo Azul, mantener un camarín unido y mentalizado en los objetivos y por cierto, que hagan noticia solo por lo que se vea en cancha.

Un tipo pasivo, de no de gritar tanto durante los partidos y muy poco histriónico es lo que se ha visto en estos primeros partidos dirigiendo a los universitarios, muy distinto de lo que se vio hace algunos años, donde un particular suceso, quizás, lo marcó de ahí en más cuando le ha tocado dar órdenes a sus jugadores durante un compromiso.

Agosto de 2013 y el actual entrenador de la U era el estratega de Estudiantes de La Plata en duelo frente a All Boys. Durante el partido, Pellegrino se encontraba de pie y aparentemente molesto por el accionar de sus futbolistas. Es en ese momento en que realiza un movimiento brusco con su brazo derecho y ocurre lo peor.

Pues resulta que por ese gesto, al estratega se le salió el hombro y tuvo que ser asistido rápidamente por los médicos del cuadro pincharrata, ante los ojos de todo el recinto que miraba de manera perpleja, el particular suceso.

Sin embargo, tras el cotejo, el propio Pellegrino declaraba que "eso no lo han visto nunca. Siempre tuve una lesión crónica en el hombro, y por eso se me salió de lugar, pero estoy bien", dijo el entrenador, pero que claramente, sacó lecciones de ese instante y quizás por aquello, no se le ve tan desesperado como otros colegas.

Ojalá que sus dirigidos vestidos de azul anden de manera correcta para evitar cualquier situación que pueda sufrir ya que ante un mal cometido, podría reaccionar de la misma forma y vivir otro episodio tan doloroso como ese.