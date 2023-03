Había dudas por su pasado en Colo Colo, pero poco a poco Matías Zaldivia se comienza a ganar a los hinchas deUniversidad de Chile. El defensor argentino nacionalizado chileno ha sido una de las grandes figuras del elenco universitario en el presente Campeonato Nacional, donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino marchan en una expectante tercera posición.

Uno que criticó en su momento la llegada de Zaldivia al Romántico Viajero fue Waldo Ponce, ex jugador identificado con los azules, pero el ex Cacique le hizo un verdadero "tapabocas" con su rendimiento.

"Yo también tuve cierta parte crítica a la llegada de Zaldivia a la U ¿Por qué? Porque sin dudas era un tipo súper identificado con su club. Ahora ha podido revertir esa situación en base a su rendimiento y a su forma como juega", comenzó diciendo en conversación con Bolavip Chile.

Zaldivia sigue teniendo solo buenas palabras en su paso por al U Foto: Universidad de Chile

Pero durante la semana, Luis Musrri, histórico jugador del cuadro bullanguero, lamentó que la U no pueda crear jugadores como él y tengan que salir a buscarlos al archirrival.

“Lo que me da lata o no me puedo explicar es que el club no tenga referentes así como Zaldivia y que tengan que venir de Colo Colo a cumplir ese rol, y no poder crear en casa jugadores de ese estilo”, dijo en su momento.

Ponce no se quedó callado ante este tema y dio su parecer. "Esto es así, lamentablemente no se mira mucho lo que que de repente no se contrata un hincha y se contrata un futbolista y yo creo que Matías lo ha demostrado con su rendimiento y se ha ido ganando de a poco a la gente", cerró.