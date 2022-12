Durante la presentación de Nicolás Guerra, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, aprovechó la instancia y actualizó varios temas relacionados al presente de Universidad de Chile que aún están un poco en el aire.

Lo primero que comentó fue el tema del nuevo portero y si bien no habló directamente de Cristopher Toselli, aclaró que todavía está en período de análisis, donde ni siquiera se ha hablado de montos, "Se habla que ya hay acuerdos de palabra y la verdad es que eso no es real. Sí hemos hablado con la secretaría técnica, con Mauricio, hemos buscado opciones. Pero de plata, no hemos hablado, eso no es real. Estamos en la búsqueda, tomar una buena decisión y no queremos que sea a la rápida", sostuvo Mayo quien además señaló que no está claro si el plantel se cierra con el guardameta, porque ahora vienen los partidos con público y quizás se encuentren con otra situación que amerite reforzar al equipo.

En otro tema, el gerente deportivo comentó el tema de Ronnie Fernández y manifestó que "Tanto con Ronnie como con el resto de los jugadores, hemos hablado con ellos y Mauricio. Ronnie no está apartado, está entrenando. Obviamente en delantera hemos presentado a Leandro, a Nico, tenemos al Chorri, hay muchos extremos también. Veremos si lo mejor es alguna salida de ellos para no tener alguna sobrepoblación".

"Hemos hablado con Ronnie, él está entrenando" dijo Manuel Mayo en relación al futuro del atacante (Agencia Uno)

También, otra situación que alerta es el presente de Darío Osorio y Lucas Assadi, ya que ante la proximidad del sudamericano sub 20 y de hacer un buen torneo, seguramente muchos ojos se posicionarán en ellos, a lo que Manuel Mayo expone que "Todos queremos que a Chile le vaya bien y al final cuando llegan intereses por nuestros jugadores, y como ahora viene el Sudamericano, más que temor es un orgullo que los jugadores que formamos en casa vayan siendo opciones para el mercado extranjero y que vayan siendo opciones en la selección", argumentó el gerente, quien respondió a la pregunta si se imagina a la Universidad de Chile sin ellos durante el 2023, el directivo enfatizó que "yo estoy pensando el plantel con los dos. Me ilusiono y me imagino al equipo con los dos levantando una copa", revelando así, su gran anhelo.

Finalmente, entregó detalles respecto a la negociación que se lleva a cabo en relación a dónde jugará la U sus partidos de local, donde se ha mencionado el Estadio Santa Laura como el principal objetivo, "Lo ideal es jugar en Santiago. Hay un tema de conocer la cancha, de desgaste en los viajes y que además en Santa Laura nos sentimos cómodos. Es un lugar donde hemos sacado buenos resultados. Si se da felices, pero si no habrá que ir a competir a otro lugar. Depende de muchos factores y ahí estamos haciendo las negociaciones que sean lo mejor para el club. No se si en Santiago exista otro", ¿Valparaíso? "afuera es lo más cercano. Al final, la distancia es clave y eso da las respuestas de las prioridades", cerró Mayo.