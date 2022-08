El funcionamiento de Universidad de Chile a lo largo de este año 2022 ha dejado mucho que desear y la preocupación se instaló entre los aficionados del cuadro estudiantil quienes ven que si no se gana, se pueden complicar aún más con el tema del descenso.

Y para este semestre sumaron al uruguayo Diego López como nuevo entrenador de los azules para tratar de revertir la magra primera rueda. No obstante, no se ha visto una mejoría en el funcionamiento de la U, a pesar que el ex tecnico de Peñarol no armó el plantel en su totalidad.

Y si con algo ha sufrido los laicos es con los goles en contra y al mando del charrúa registra una muy mala marca para su palmarés. En este, el octavo partido al menos de los azules, en todos bajo su mandato le han convertido goles.



Tres General Velásquez en la llave de Copa Chile, uno Unión La Calera, uno Deportes Antofagasta, uno Ñublense, otro O`Higgins, tres Colo Colo y ahora uno Unión Española con la anotación de Manuel Fernández para el rojo de Santa Laura.

Ignacio Tapia es uno d elos más cuestionados en la defensa azul (Agencia Uno)



Pero no todo queda, ahi, ya que nuevamente desde un balón detenido le anotan a la defensa de la U. Los de San Vicente de Tagua Tagua, los celestes de Rancagua, los albos y ahora Unión son quienes han vulnerado a una débil defensa que otra vez le marcan mediante el mismo expediente.

Algo que tendrá que trabajar mucho Universidad de Chile y en específico el entrenador Diego López, si es que no quieren sufrir en lo que resta del Campeonato Nacional.