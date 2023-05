En Universidad de Chile ya piensan en el duelo ante Coquimbo Unido de este miércoles a las 18 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso con la idea de seguir en la parte alta de la tabla de posiciones, ya en las últimas jornadas de la primera rueda del Campeonato Nacional de la división de oro de nuestro balompié.

Sin embargo, las lesiones comienzan a apremiar al elenco que dirige Mauricio Pellegrino. A la ausencia por lesión del mediocampista Federico Mateos, está la interrogante sobre cómo ha sido la evolución del argentino Emmanuel Ojeda y por cierto, del juvenil Renato Cordero y si podrían o no ser considerados por el estratega en el viaje a la Cuarta Región.

En conferencia de prensa, Pellegrino dio luces sobre la evolución del ex Rosario Central y si bien ha tenido una lenta mejoría, es opción para viajar junto al resto de sus compañeros. "Emma ha tenido buenos días y días no tan buenos. Cuando ha forzado se le ha inflamado mucho la zona, pero está bien. No ha entrenado con el equipo, pero ha entrenado bien de manera individual. Mañana lo vamos a probar, es probable que viaje y después lo vamos a decidir a última hora. Lo mismo ha pasado con Renato Cordero, pero es que ha llevado más tiempo entrenando", sostuvo el estratega.

En relación a la táctica y si mantendría la línea de tres en el fondo como la empleada ante Universidad Católica, el entrenador reconoció que la incertidumbre de saber o no si contará con algunos jugadores, ha provocado probar diversas tácticas que recién definirá en el último entrenamiento.

Pellegrino aún tiene dudas del once que usará ante Coquimbo Unido (Photosport)

"Hemos trabajado de diferentes maneras, porquer ha habido gente que ha tenido problemas, lesionados y debemos ver los que están mejor para competir. Tenemos posiciones como la de Nery (Domínguez) y tenemos que vislumbrar si tenemos que cambiar, poder hacerlo", afirmó el ex Vélez Sarsfield.

Al final, continuó refiriéndose sobre la disposición de sus futbolistas con los cambios de esquema que ha debido emplear durante el certamen. "Yo lo veo como algo bueno y también agradecer a los chicos que han sido abiertos, porque por ahí la lógica es '¿Por qué tienes que cambiar algo que está funcionado, no?' Yo lo veo como algo que si siempre tienes variantes, es mejor", concluyó Pellegrino.