La teleserie de Hernán Galíndez llegó a su final con la confirmación de parte de Universidad de Chile mediante un comunicado de que aceptaron la oferta del Aucas de Ecuador. El portero usó sus redes sociales para despedirse del club, donde a su vez negó que hubiera recibido amenazas, algo que no fue bien recibido por los hinchas.

El portero ya arribó al país del Guayas, donde confirmó las condiciones para destrabar su salida de los azules. “Se hizo un acuerdo entre los dos clubes mediante una compra de parte del Aucas. No llego como un jugador libre, sino que me compraron”, comenzó explicando.

Aprovechó de exponer sus razones para elegir llegar al Aucas, elenco que está en la quinta posición de la liga ecuatoriana y reveló una conversación con César Farías, DT de la institución quiteña.

“Con el profe hablé, me llamó cuando estaba en Santiago todavía. Me gusta mucho el equipo que han armado, la forma de juego, se ha hecho un equipo competitivo de mucho compromiso no sólo de parte del cuerpo técnico y la dirigencia, sino que también de la hinchada. Es un proyecto que me llama la atención, me ilusiona mucho. Trataré de ser un gran parte y pelear lo más alto que podamos”, puntualizó.

La situación de Hernán Galíndez hizo mucho ruido en Universidad de Chile. / FOTO: Agencia Uno

En esa misma línea reconoció que “extrañaba mucho y es un momento en el que tengo que estar cerca del país, entendí eso. Como dije antes, estoy muy feliz de que pudiera suceder, de que hubiera un equipo interesado como Aucas que pudo hacer un esfuerzo por traerme”, profundizó.

Finalmente, al ser consultado por las amenazas en su contra que fueron expuestas durante las últimas semanas, el meta avisó que “en su momento hablaré más. Pasaron algunas cosas, algunas son públicas, pero las aclaré en un comunicado y prefiero no hablar más de ese tema. Me enfocaré en el presente y en ser un gran aporte”, completó.