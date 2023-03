Ex Ballet Azul le recomienda a Mauricio Pellegrino no arriesgar a Emmanuel Ojeda si no está al 100%

Una de las grandes dudas que tiene Mauricio Pellegrino para formar su once de cara al Superclásico ante Colo Colo es la presencia o no de Emmanuel Ojeda en el mediocampo de Universidad de Chile.

El volante argentino es titular absoluto en el esquema universitario y aunque el propio estratega aseguró en conferencia que había entrenado con normalidad aún no se confirma si estará.

Francisco Las Heras conversa con Bolavip asegurando que será Ojeda el encargado de tomar esta determinación. "El entrenador va a querer contar con él, eso está claro, porque es un pilar fundamental en el mediocampo, pero yo creo que el mejor que puede determinar eso es el jugador, el jugador sabe si está o no está", afirma.

Francisco Las Heras no arriesgaría a Emmanuel Ojeda (Prensa U de Chile)

En esa misma línea agrega que "el cuerpo médico puede determinar que tiene un esguince, y que puede estar en un 80% de su capacidad. En ese sentido yo prefiero un futbolista que esté al 100%, porque arriesgar a que este jugador salga a los 15 minutos es perder un cambio innecesariamente".

Respecto a quién tendría que reemplazar a Ojeda en caso de no llegar, Las Heras reconoce que "no he visto mucho al chico Cordero y Nery Domínguez por su experiencia lo hace tener un plus, es un partido complicado para un juvenil".