Tras la cartulina roja que vio en la victoria de Universidad de Chile ante Audax Italiano, el fin de semana pasado y que fue triunfo para los azules, el defensor Matías Zaldivia fue suspendido con una fecha de suspensión de parte del Tribunal de Disciplina.

Situación que pone en alerta al técnico argentino, Mauricio Pellegrino, quien pese a no ser muy llano a los cambios, se ve obligado producto que no podrá contar con el mencionado zaguero ex Arsenal de Sarandí.

Y ese puesto será ocupado por su compatriota, Nery Domínguez, quien no ha tenido mucha continuidad y ha debido ver desde un lugar más bien secundario, el paso de la U por lo que va de certamen. Sin embargo, la historia podría variar.

Es lo que sostiene el ex lateral laico, Roberto Reynero, quien en diálogo con Bolavip asegura que si bien la dupla de Zaldivia con Luis Casanova está sólida y es la titular, un buen desempeño ante Everton del ex Racing, podría presionar al estratega trasandino.

"Bueno, yo creo que es díficil porque no ha tenido mucha continuidad. La dupla de Zaldivia y Casanova ya se complementó bastante bien, pero uno nunca sabe que a lo mejor se manda el partido del año y complica al técnico", reconoció el ex capitán de la U.

Desde luego, el ex Deportes Temuco sostiene que bajo ningún aspecto, Zaldivia debiese verse intimidado por esta situación, ya que de los refuerzos, es por lejos, quien más ha rendido. "Sí, indudable. Porque es el más regular de los refuerzos que llegaron", enfatizó.

Pese a estar suspendido, Reynero asegura que Zaldivia es titular inamovible en la U (JJ Molina -Bolavip)

No obstante, el histórico argumenta que si el abanico de opciones para Pellegrino es amplio, los problemas se reducen, totalmente. "Mientras tenga jugadores de alternativa y estén en un buen rendimiento, será problema del técnico, pero aún así, será más fácil poder elegir a los jugadores que han subido su nivel de juego", puntualizó.

Finalmente y en esa línea, el príncipe señala las individualidades deben subir su rendimiento, porque eso aún, tiene al equipo un tanto frenado y sin un funcionamiento claro. "La U todavía no se ve un equipo cohesionado y eso se debe por los níveles individuales, cuando eso mejore, lo colectivo va a salir solo y la U será otro equipo", cerró Reynero.