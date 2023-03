Cada vez queda menos para la edición 193 del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y la Universidad de Chile, duelo programado para este domingo 12 de marzo a las 18 horas, en el Estadio Monumental David Arellano.

Clásico que en la previa, genera mucha expectativa sobre todo en el mundo azul que radica en que el equipo viene en alza y esa mejora en el funcionamiento, que dista mucho de lo vivido en las últimas temporadas, hace creer que en esta ocasión sí se puede romper la historia de años de sinsabores de poder sin derrotar al archirrival en su recinto.

En esta ocasión, Bolavip Chile dialogó con Franz Arancibia, ex jugador de los azules en el año 1991, temproada muy compleja para los universitarios por aquel entonces, pero que de todas maneras dejó un grato recuerdo.

Arancibia, tuvo sus conceptos en la previa del clásico y con una inyección anímica demoledora, auguró que en esta ocasión, sí se romperá la historia. "Ando con una mentalidad tan buenísima en el sentido en que creo que ahora la U va a romper la historia y le va a ganar el partido a Colo Colo, te aseguro que le va a ganar. Ganamos dos a uno, ando con una mentalidad positiva", enfatizó El Otto.

Arancibia estuvo en la U el año 1991 (Captura Canal 13)

Pero, ¿En qué basa sus argumentos? El ex delantero aclara que el cuadro laico irradia tranquilidad y que en ese sentido, lo que está realizando el técnico Mauricio Pellegrino es fundamental para creer en su trabajo. "Veo bien a la U, con ganas, con hambre, compadre. Pero, inteligente en el campo de juego, no la veo como la U de antes donde habían muchos nombres, pero muy poquito. Mérito del técnico, es entrenador, psicólogo, papá de los jugadores, todos dependemos del entrenador, ¿Si el técnico es como las pelotas? , poco se puede hacer", dijo el ex seleccionado con un particular chilenismo.

Al cierre y en relación a qué prefiere si ganar el clásico y no ser campeón o viceversa, Arancibia no lo dudó y respondió que "ganar el domingo, esa es mi repsuesta. Sí o sí, quiero ganar el domingo", concluyó.