Universidad de Chile ha visto pasar varios jugadores por su plantel en los últimos años, los cuales han tenido buenos momentos y otros no tantos. Sobre este último ítem, uno de ellos fue Francisco Arancibia, quien arribó al Romántico Viajero en el año 2017 cuando la U era dirigida por Ángel Guillermo Hoyos.

El extremo llegó proveniente de O'Higgins de Rancagua (club al que defiende actualmente) pero nunca logró consolidarse en el elenco universitario. Aún cuando antes de ponerse la camiseta azul, también tuvo un paso por Palmeiras en 2015 por un préstamo de año y medio.

No obstante sobre el no poder hacerse un lugar en la U, su tío Franz Arancibia, fue consultado en Todos Somos Técnicos debido a este hecho de porqué su sobrino no pudo destacar en los estudiantiles.

"Las veces que hablé con él acá en Santiago cuando estaba en la U, le dije 'Pancho, llegaste a un equipo grande. Como se dice en el fútbol 'pelate el culo jugando. Cada partido que sea una final y en seis meses estarás jugando afuera'. Yo pienso que fue tanto lo de la U, el periodismo, la gente, la presión. Entonces se quedó, como que estaba un poco incómodo, pero para mí es un tremendo jugador", sostuvo el ex jugador de Magallanes.

El jugador estuvo dos años en la U | Foto: Agencia UNO

Hoy, Arancibia espera poder nuevamente ser un factor importante en O'Higgins de Rancagua y donde espera alcanzar un buen nivel que lo lleve de nuevo a dar un salto a otro equipo, ya sea en Chile o en el extranjero.