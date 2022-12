La U negocia con Cristopher Toselli para eventualmente sumarlo como refuerzo para el 2023. Un histórico aprueba la llegada del ex UC.

Ante la posibilidad que Cristopher Toselli se transforme en nuevo portero de la Universidad de Chile, variadas reacciones se han producido. Desde quienes lamentan y oponen por su pasado en Universidad Católica, hasta quienes aprueban la llegada de alguien que sí sumaría al plantel de Mauricio Pellegrino.

Uno de ellos es el ex portero azul, Roberto Rojas. El querido Tomatín, dialogó con Bolavip y de entrada señaló que hablar de Toselli le produce mucha emoción porquer lo conoce y siempre le va a desear lo mejor.

"Pierdo la objetividad con Cristopher, porque lo conozco desde los 15 años, estuve en un tiempo corto de su preparación, hemos mantenido un cariño y una relación de amistad durante todo este tiempo, aparte de los deseos de que le vaya bien", reconoció Rojas.

Además, recordó un momento que fue determinante en la carrera del ex UC y lo comparó con la dura lesión que sufrió Claudio Bravo y que eso fue clave para que no llegase más arriba teniendo todas las condiciones. "Hay elecciones en las carreras que vienen en distintos momentos. Si a Claudio Bravo le hubiese pasado la dura lesión cuando iba a Europa o al Barcelona, si le pasaba en ese momento, no se si iba para donde está ahora, Cristopher iba para allá mismo y tuvo una dura lesión cuando se proyectaba su carrera a nivel internacional", aseveró.

Tomatín Rojas da like a la llegada de Toselli a la U (Archivo)

"Cristopher para mi gusto, es un arquero de élite que no pudo irse ni desarrollarse donde tendría que haber ido", argumentó el ex portero.

Finalmente y sobre qué tipo de refuerzo sería para la U, Rojas dijo que "de lujo, porque Campos no va a tener a un mejor arquero que lo va a presionar, viene de un arco importante en Argentina. Se va a encontrar con una buena persona, un tipo decente y después se va a encontrar con un tipo que las ha vivido todas. Y lo que puede transmitir a Assadi, a Campos y a los que vienen llegando. Es una contratación que no se debe valorar por lo que él gana, si no por el bien al club", concluyó.