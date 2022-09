Universidad de Chile está peleando la parte baja del Campeonato Nacional por cuarto año consecutivo, situación que evidencia una cadena de malas decisiones que ha tomado Azul Azul en los últimos años y que tiene al equipo sumido en una verdadera crisis futbolística e institucional.

Dentro de la desesperación por salir del mal momento, ha surgido una serie de ideas para que la concesionaria vuelva a ser lo que alguna vez y, una de ellas, es que la casa de estudios de la Universidad de Chile tome el poder de Azul Azul.

Esta idea, sin embargo, fue refutada por Federico Valdés, ex presidente de Azul Azul: “La idea de que la casa de estudios intervenga en Azul Azul, más allá del nombramiento de sus dos directores, no tiene asidero. Y no es bueno trabajar sobre la base de ideas que no tienen buen sustento, porque son inconducentes”, dijo en conversación con el diario El Mercurio.

Federico Valdés no está de acuerdo con que casa de estudios asuma el poder en AA. | Foto: Agencia UNO

“El contrato entre la Universidad de Chile y Azul Azul está bien estructurado y ha sido respetado a cabalidad, hasta donde yo he podido observar. Si hay alguien que tiene antecedentes concretos de que no ha sido así, debería ponerlos sobre la mesa y ya”, complementó.

Valdés aseguró “La naturaleza de la actividad académica no puede estar más lejos de la de un club de fútbol profesional. Lo sé probablemente mejor que nadie, porque he sido rector de la Universidad del Desarrollo por 11 años y fui presidente de la Y por cinco. Por algo en su momento se creó la Corfuch, para que la universidad pudiera desligarse de responsabilidades que le son totalmente ajenas”.

Si bien en el futuro inmediato no se ven cambios que puedan remecer el acontecer azul, lo cierto es que en lo futbolístico tendrán una verdadera final el próximo jueves cuando tengan que visitar al duro Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.