Ex sicóloga deportiva de Universidad de Chile cuenta la verdad de su salida y remarca: "Me dolió mucho salir de la U, mi trabajo es de vínculo y es difícil desapegar de esos vínculos"

Fue en el segundo semestre de 2021 que el gerente deportivo de ese entonces en Universidad de Chile, Luis Roggiero, salió en búsqueda de alguna ayuda mental para los jugadores azules, quienes veían como el descenso se acercaba a pasos agigantados.

El ecuatoriano se terminó por decidir María Paz Ocampo, sicóloga deportiva de vasta trayectoria, la cual acompañaba al club en todos los encuentros del Campeonato Nacional, hasta que sorpresivamente en abril Ocampo dejó el cargo.

La ex sicóloga deportiva del Romántico Viajero dialogó este martes con Todos Somos Técnicos de TNT Sports sobre su repentina salida del club universitario.

"Con este tema soy bien cuidadosa porque me han preguntado harto, pero también para cuidar mi propio bienestar porque a mí me dolió mucho salir de la U, me gustaba lo que estaba haciendo, me sentía efectiva", comenzó diciendo.

Ocampo ha declarado en más de alguna oportunidad que le duele ver a la U en el lugar que está | Foto: Captura TNT Sports

La profesional, que estuvo en Colo Colo durante la época en que su DT era Claudio Borghi, agregó que "mi trabajo es de vínculo, entonces también es difícil desapegar de esos vínculos, por eso soy cuidadosa al referirme".

"A mí me llevó Luis (Roggiero), él me invitó a participar en el año anterior para no descender, entonces si tiene que ver con su salida, pero en el día a día uno se va a encontrando limitantes del trabajo psicológico y cuando uno se encuentra más limitada prefiero dar espacio para que se pueda tener lo que se necesita", sentenció.