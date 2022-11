Universidad de Chile tiene hasta el 8 de diciembre para encontrar al técnico para afrontar la próxima temporada. La dirigencia de Azul Azul avanza con el argentino Mariano Soso, quien pasó por O'Higgins la última campaña. Sin embargo han figurado nombres en las últimas horas como el de Jaime García y Juan José Ribera. El exjugador de la U, Francisco Las Heras toma con agrado esos nombres, aunque borra de inmediato del listado a Mario Salas.

El ex mediocampista azul, en diálogo con Bolavip Chile, quiere que el próximo entrenador de la U tenga ideas nuevas, pueda sacar el mejor rendimiento al plantel, conozca el paño y, además, sea chileno, pero no cualquiera.

“De los nombres que rondan, me parece que trabajan bastante bien (Jaime) García y (Juan José) Ribera. Me parece que lo hacen bien, ya que con poco presupuesto y pocos jugadores reconocidos han logrado figurar dentro de la tabla de posiciones", dijo Las Heras.

Además, el también comentarista radial adicionó que "García fue vicecampeón y Ribera llevó a Audax a la Copa Sudamericana que, de paso, me llama la atención porque leí el comunicado que Audax decidió no renovarle. Son cosas que uno no le encuentra explicación".

Jaime García está avalado por Pancho Las Heras para la próxima temporada 2023 en la U de Chile (Agencia Uno)

Las Heras también espera que si llega alguno de ellos logre llevar adelante el proceso en un equipo grande, mientras que sí le bajó el pulgar a uno de los estrategas nacionales que recientemente quedó sin trabajo, Mario Salas.

"Si alguno de ellos puede llegar a la U tiene que saber que es un equipo grande, difícil de manejar, porque se les pide siempre lo mismo, ganar. No existe prácticamente la posibilidad de empatar y menos perder (...) A mí, no me gusta mucho Mario Salas. Creo que se va mucho en hablar que en lo que produce. Estuvo en Huachipato y no fue mucho lo que hizo allá", explicó.