El ex presidente de la U repasó lo que fue la campaña del club en la obtención del título de la Copa Sudamericana 2011.

Federico Valdés y la Universidad de Chile 2011: "Era el mejor equipo del continente y por consiguiente de Chile, de eso no quedan dudas"

Hoy se cumplen 10 años de una de las épocas más recordadas por los hinchas de la Universidad de Chile: la obtención de la Copa Sudamericana. Fue el 14 de diciembre de 2011 que el Romántico Viajero derrotaba por 3-0 a Liga Universitaria de Quito en el Estadio Nacional y levantaba su primer trofeo internacional de clubes.

Uno de los artífices de dicho plantel fue el ex presidente de Azul Azul, Federico Valdés, quien recordó en conversación con La Tercera dicha campaña al mando de Jorge Luis Sampaoli, plantel que estaba plagado de figuras azules, como: Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Eduardo Vargas, Johnny Herrera, entre otros.

"No hay equipos invencibles, era el mejor equipo del continente y por consiguiente de Chile, de eso no quedan dudas. Tenía recursos extraordinarios, tenía jugadores que fueron la base de Chile que ganó la Copa América, que fueron al Mundial. Tenía una dirección técnica extraordinaria. Era un equipo de ensueño", aseveró el ex mandamás de la U.

"Al estadio pudieron asistir como 47 mil personas y mucha gente tiene que haber quedado frustrada por no ver el partido más importante en la historia de la U. Ver tanta gente en las calles es algo difícil de describir. Es difícil entenderlo sin haberlo visto, porque eran miles y miles de personas. Salieron a aplaudir a sus ídolos, a celebrar el orgullo de ser hincha de la U. Esa noche se celebró que la U era el mejor equipo de América", agregó.

"Uno se emociona. Es que al cumplirse 10 años uno repasa, piensa, le da vuelta a todo lo que vivió. Y todos están hablando mucho de lo que hicimos. Han sido días bien bonitos para recordar la época más gloriosa de la U", complementó.

Valdés recalcó que "nosotros sabíamos que habíamos hecho algo extraordinario, pero efectivamente era como una vorágine. Habíamos ganado el Torneo de Apertura, ganado la Sudamericana, después ganamos el Clausura. No paraba nunca esto. Además, cada torneo fue con épica. La final de junio de 2011 frente a la Católica fue una cosa extraordinaria, la Sudamericana tiene varios partidos que son para emocionarse. Por su puesto está el triunfo en Río de Janeiro (victoria frente a Flamengo) o contra Vasco da Gama, que fue el rival más difícil que tuvimos. El haber ganado en Buenos Aires, en Montevideo, en Quito. Y el partido final que fue anticipado durante varios días"

"Nadie quería decirlo, porque era medio mufa, pero todos sabíamos que íbamos a ganar. Habíamos ganado de visita, jugando muy bien. Fue precioso", sentenció.