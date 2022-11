Si bien los jugadores de Universidad de Chile se encuentran de vacaciones hasta el 8 de diciembre, Azul Azul ya comenzó a tomar decisiones acerca de la conformación del plantel de cara a la temporada 2023, donde uno de los protagonistas es el defensor central Ignacio Tapia.

El ex Huachipato llegó a la U para afrontar la campaña 2022, pero no terminó convenciendo del todo a la concesionaria, entrenadores e hinchas, por lo que no seguirá en el Romántico Viajero y tendrá que buscar club.

Tapia solo estuvo una temporada en la U | Foto: Agencia Uno

Fernando Agustín Tapia, panelista de Pauta de Juego, tuvo palabras para el desempeño del defensor de 23 años y su polémica llegada al conjunto universitario.

"Por Ignacio Tapia se pagó 900 mil dólares por el 50% del pase, si eso no es una pasada de representante yo no sé lo que es, eso fue", afirmó.

"Nunca tuvo los méritos deportivos, con todo el respeto de Ignacio Tapia. Era el defensa titular del equipo que descendió, ese fue el refuerzo y con esa cantidad de dinero que se pagó por él. Con el agravante que el mismo futbolista había sido ofrecido en la administración anterior por 400 mil dólares por el 50% del pase y mágicamente se multiplicó por dos. Es increíble, ese es el problema de la U", sentenció el reconocido comunicador radial.

Vale destacar que Tapia disputó 22 encuentros en la temporada, de los cuales en 21 fue titular, y su futuro parece estar cada vez más cerca del cuadro acerero.