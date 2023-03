Figura del último triunfo de la Universidad de Chile ante River Plate confiesa: "El entrenador nos dijo que no nos estresemos"

Cada vez queda menos para que River Plate y la Universidad de Chile se vuelvan a ver las caras luego de cinco años que han pasado del último amistoso que disputaron ambos equipos y fue triunfo para los argentinos por tres tantos a cero en el Estadio Nacional.

Ahora, se verán las caras pero ahora en la ciudad de Salta, este sábado a las 20 horas en lo que es un buen apretón para los azules aprovechando el parate que existe en la competencia del fútbol chileno de casi un mes.

Pero rebobinando en el tiempo, llegamos hace casi 27 años atrás, en específico 1996. Un año bien especial para la U, ya que en esa temporada llegó a semifinales de Copa Libertadores eliminado precisamente ante el cuadro millonario, pero con polémica. La copa finalmente sería para los rioplatenses.

Sin embargo, cuatro meses más tarde en específico el domingo 6 de octubre del año mencionado y aprovechando la fecha por clasificatorias mundialistas, el cuadro azul jugó un amistoso ante la banda sangre en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Ambos cuadros con varios seleccionados, por lo que enfrentaron el duelo con varias ausencias, de todas forma, River tuvo en sus filas a Marcelo Gallardo, Roberto Montserrat, Julio Cruz y Roberto Bonano, entre otros.

Contra todo pronóstico, fue la U el equipo que se quedó con la victoria por dos tantos a cero gracias a los goles de Rodrigo Goldberg. El Polaco dialogó con Bolavip Chile y recordó ese encuentro y sobre todo la particular charla que les dio el técnico trasandino, Miguel Ángel Russo.

"Recuerdo el partido en el Malvinas Argentinas. Era un River Plate bien potente, pero Miguel Ángel Russo nos dijo 'disfruten el partido, no se estresen, juguemos como sabemos jugar y tranquilos', nunca nos puso más presión o lo trató de poner en otra esfera que no fuese un partido amistoso", señaló el ex dirigente.

Goldberg continuó con sus rememoranzas y nuevamente comentó los dichos del estratega, "era como 'disfrútenlo, porque estos son buenos jugadores, nos van a exijir y si nosotros mostramos lo nuestro va a ser un buen partido' y así fue", recordó Polaco.

Sobre el partido mismo y el entorno, el ahora comentarista de TNT Sports sostuvo que "jugamos a un buen nivel, aparecieron jugadores que a veces no tenían muchas oportunidades de jugar y lo hicieron, entonces fue un partido bien bonito, estéticamente. No fue mucha gente al estadio, fue muy poca, pero fue un partido entretenido de mirar y de jugar, también, porque era un equipo que proponía y que ponía pierna firme, entonces lindo recuerdo", añadió.

Sobre el triunfo y sus goles, el ex atacante indicó que son "recuerdos lindos de haber ganado a ese River, de haber hecho los dos goles. No recuerdo muy bien la fecha, pero sí que fue una linda jornada", cerró Goldberg.