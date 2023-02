Universidad de Chile cosechó su segunda derrota en el Campeonato Nacional al caer 0-2 ante Palestino en La Cisterna dejando muchas dudas y con Mauricio Pellegrino prisionero de las críticas y con un Cristóbal Campos también cuestionado por un error específico.

El primer gol de los tricolores vino por un rebote que dio el 1 de los azules que fue capitalizado por Misael Dávila. La responsabilidad del golero en tanto baisano tambiñen fue objeto de muchos comentarios, por eso la pregunta es si esto pone en duda su titularidad.

Según el preparador de arqueros Julio Rodríguez (con paso por la U) "siempre se debería apoyar al arquero que ha cometido un error, si uno lo saca del equipo él va a quedar destruido sicológicamente porque se va a sentir más culpable de la situación".

Julio Rodríguez afirma que de sacar a Campos, quedaría afectado sicológicamente (Archivo)

Agregando que "por el lado contrario, los técnicos deciden, y él lo conoce más que nosotros, lo ve a diario, Pellegrino podría decir 'descansa un poco y ahora juega Cristopher Toselli y en cualquier momento vas a recuperar la titularidad'"

En ese sentido para el formador de Claudio Bravo "Importa el manejo del técnico, del entrenador de arqueros, ellos lo conocen bastante más que los que opinamos y que vemos sólo lo que pasa en los partidos, entonces hay dos maneras y eso va a depender del DT".

Según Julio Rodríguez "Campos es un arquero joven, no lo he visto jugar mucho, pero me gusta, tiene cosas muy buenas, un físico que lo ayuda bastante, ataja y hay que ver que cualidades extra tiene, la U necesita un arquero de anticipación más que de reacción, por eso hay que ver si tiene o no esas cosas extras".