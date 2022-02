El ex entrenador de la Universidad de Chile se refirió a la llegada de Álvaro Brun a los Azules

La Universidad de Chile al parecer terminó con su telenovela del verano, en la cual era conseguir al tan ansiado “6” que solicitaba el estratega de los Azules, Santiago Escobar para esta temporada.

El volante uruguayo, Álvaro Brun, quien proviene del Montevideo City Torque, estaría aterrizando a suelo nacional en las próximas horas para ser oficializado como nuevo jugador de los Azules.

Ante su llegada, el ex entrenador del Romántico Viajero, Gerardo Pelusso se refirió en El Mercurio a la llegada del mediocampista charrúa a la U, la cual avala completamente.

“Puedo decir que Brun ha sido en los últimos años uno de los mejores y más regulares del torneo uruguayo. Gente que ha trabajado y trabaja con este volante me contó que es líder dentro y fuera de la cancha, muy buen compañero y tremendo profesional", mencionó el estratega charrúa.

Pelusso fue consultado si le costará al jugador uruguayo poder afianzarse en el fútbol nacional y en específico, a la forma de jugar que impone el hoy DT de los Azules, Santiago Escobar.

“Por la forma en la que ha jugado últimamente, no debería costarle mucho amoldarse al estilo de Santiago Escobar. Brun está en un muy buen momento y será un aporte”, indicó Pelusso.

Finalmente, el ex dt de los Azules no se quiso referir a lo que era un posible retorno de Marcelo Díaz a la U y expresó que Brun es un buen y necesario fichaje para el club.

“No me meto en eso. La realidad es que el club buscó con paciencia y se dio tiempo y tomo esa alternativa, para mi es muy buena. Me parece que Álvaro Brun es una muy buena incorporación y sumará en una zona en la que el equipo necesita a esa clase de elementos”, cerró el ex entrenador de los Azules.

A la espera de la llegada del jugador de 34 años, la Universidad de Chile disputará durante esta jornada su encuentro válido por la segunda fecha del campeonato nacional, en donde recibe a Deportes Antofagasta a partir de las 20:30 horas en el estadio Santa Laura.