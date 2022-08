El tema de encontrar estadio para la Universidad de Chile ha sido una verdadera pesadilla durante este año. El elenco universitario ha tenido que lidiar con negativas de varias ciudades, problemas con el Estadio Santa Laura y el cierre del Estadio Nacional por su remodelación para los Juegos Panamericanos.

Y esto se le habría sumado a una noticia que salió por parte de ADN Deportes, el cual aseguró que el club universitario habría cedido su localía en el Estadio Nacional para que se desarrolle uno de los conciertos del grupo británico Coldplay en el principal recinto deportivo de nuestro país

Ignacio Asenjo, gerente general de Azul Azul, explicó en detalle lo que aconteció con la posible venta de la localía del reducto de Ñuñoa para partido clave en la lucha por evitar el descenso a Primera B.

"Sobre el partido con Audax Italiano, si ustedes ven hay conciertos el día 21, 23, 24, 25, 27, 28 y 29 de septiembre y la cancha va estar tapada durante con esta estructura que se le pone a los recitales. No solo eso, hay concierto el 5 de octubre y las productoras utilizan mucha de las infraestructuras que utilizan el recital anterior, es decir, no iba a estar disponible el recinto el día 1 y 2 de septimbre a pesar que nosotros habiamos hecho una prereserva sabiendo que era muy complicado porque estaban estos recitales", comenzó diciendo el dirigente al programa La Magia Azul.

La U no será local en el Estadio Nacional ante el cuadro itálico | Foto: Archivo

Añadiendo que "lo que sucedió es que llegaron las productoras y nos dijeron que había una especie de isla entremedio de todos estos recitales, la cancha no se iba a poder ocupar e iba a estar en malas condiciones, pese a eso, una de las productoras nos indemnizó con un monto mucho menor al que han salido en todas partes. Para nosotros sería un muy mal negocio vender nuestra localía, uno sabe lo que puede recaudar en un Estadio Nacional a media capacidad con lo que pueda recaudar en Santa Laura o Playa Ancha, eso que salió que vendimos nuestra localía así como así no es así. Lo que logramos es que nos indemnizaran con un monto menor con la no utilización de la reserva que teníamos, siendo que igualmente no podiamos ocupar esa fecha. Tenemos reserva para una fase siguiente de Copa Chile y para alguna fecha posterior con Everton en la fecha 28", recalcó Asenjo.

"No fue un buen negocio, todo lo contrario. Yo diría fue un muy mal negocio, si es que se podría decir negocio porque no hubo negociación, porque nos indemnizaron por soltar una prereserva a ellos con el contrato del Estadio Nacional", concluyó tajantemente.