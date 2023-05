Universidad de Chile perdió de forma abrupta por 2-1 ante Coquimbo Unido pese a comenzar ganando con el tanto de Cristián Chorri Palacios. Sin embargo, el elenco de Mauricio Pellegrino perdió fuerza y sucumbió ante el cuadro aurinegro. Ahora, la misión que tienen en Azul Azul es ver cómo enfocar el próximo mercado de pases para el segundo semestre.

El elenco universitario, según la información que maneja Bolavip Chile, es que va a ir en búsqueda sí o sí de un lateral izquierdo como prioridad, mientras que un delantero también es lo que tiene entre ceja y ceja Pellegrino. Luego del compromiso, el gerente deportivo de la U, Manuel Mayo, entregó algunas luces sobre lo que viene para los azules en el próximo mercado de incorporaciones para la segunda parte de la temporada.

“Con Mauricio lo hablamos constantemente. Tenemos buena relación y vamos hablando lo que creemos que va necesitando el plantel para el segundo semestre. Todavía faltan partidos importantes. La para de mitad de año es larga y vamos a tener todo el trabajo de seguimiento. Ya vamos a poder hablar con Mauricio mucho más tranquilos si tenemos que reforzar algo y en qué posiciones”, adelantó Mayo.

Manuel Mayo es cauto para buscar jugadores para la U (Bolavip)

En Azul Azul tienen que definir en qué puestos del campo van a buscar a nuevos jugadores. Por ejemplo, en el lateral izquierdo suena el nombre de Cristián Gutiérrez, mientras que en el ataque está en carpeta Joaquín Montecinos y Ángelo Sagal.

Sin embargo, Mayo no se vuelve loco y pese a que están agilizando todo, igualmente las decisiones finales se toman con prudencia y mesura, para que no pase lo de gestiones anteriores en la que se trajeron nombres rimbombantes y no funcionaron en el club.

"Creo que siempre se puede mejorar. Hay que ver que necesita el entrenador, que quiere el club también. Vamos mejorando, vamos sumando piezas, en cada mercado vamos mejorando un poco más. Hay un plantel que se puede mejorar lógico para el segundo semestre ver para qué estamos", sentenció Mayo.

El gerente deportivo es cauteloso y sabe que la pega hay que hacerla, pero piano a piano en materia de refuerzos. "Hasta ahora Mauricio armó un plantel para estar en la parte de arriba. Hay que mejorar lo que se hizo hoy y luego verlo con calma”, remató Mayo.