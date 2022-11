2013 fue un año de consagración para Juan Ignacio Duma, delantero que llegó desde Argentina a las diviviones inferiores de Universidad de Chile y en una semana le hizo dos goles a Colo Colo y marcó el tanto que le dio la Copa Chile a los azules luego de vencer a la Católica en Temuco.

Casi 10 años después, los caminos del atacante y la U pueden reencontrarse, más luego de un año donde marcó 15 goles con la camiseta de Barnechea, por eso se ilusiona con una revancha.

"Haber terminado goleador del torneo abre muchas puertas, pero tengo la ilusión y el sueño de volver a la U", aseguró en conversación con Redgol.

Agregando que "Me siento preparado futbolística y mentalmente, sería un lindo desafío. Tengo muchas ganas.

Juan Ignacio Duma la rompe en Barnechea y se ilusiona con la U (Agencia Uno)

Según Duma, para volver a vestir la camiseta azul: "Tiene que haber interés de ambas partes, pero uno siempre trabaja para poder volver a la primera división o que se abran puertas en otros lados. Esperando lo mejor para mi futuro, siempre estoy buscando algo más".

El nacido en Argentina no esconde sus locas ganas de volver a la U, no importando cómo esté deportivamente. "Independiente a si esté cerca de descender o entrar alguna copa o no, siempre uno quiere volver a casa, donde fue feliz, donde tuvo buenos años, donde pude salir campeón. Uno siempre quiere volver, independiente de lo que pase. Y más aún cuando las cosas están mal, ojalá se dé, me siento muy preparado. La ilusión siempre está. Siempre", cerró.