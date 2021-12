Tras la salvación del descenso directo por parte de la Universidad de Chile de manera milagrosa, Luis Roggiero y distintos dirigentes de Azul Azul se pusieron de inmediato a trabajar en la conformación del plantel de cara a la temporada 2022.

Uno de los jugadores que fue notificado por los directivos de Azul Azul que no iba a seguir en el club, fue Gonzalo Espinoza. El mediocampista de 31 años disputó 31 partidos del Campeonato Nacional, pero aún así no pudo convencer a los mandamases de la U de seguir en la institución.

Espinoza conversó con el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports acerca diversos temas, uno de ellos fue sobre su repentina y drástica salida de la U.

"Aún no asimilo mi salida de la U, pero tranquilo con el último partido. Siempre entregué todo, en cada entrenamiento, partido, con aciertos y errores", aseguró el nacido en Constitución.

"Este año la relación con la directiva fue muy distinta, hubo momentos donde no sabíamos para quién trabajamos, nos dejaron un poco solos. No fue mala, pero me parece que no fue la correcta la relación que tuvieron con el plantel", añadió.

"Íbamos perdiendo 2-0 ante La Calera, ellos hicieron su partido. Me da risa lo que dice la gente sobre la transparencia del partido. Remontadas así se han dado en el fútbol. Lo del domingo fue lo más complicado que me tocó vivir en la U y a la vez lo más lindo", complementó.

Finalmente, el "Bulldog" reveló en el programa su deuda pendiente en el club azul y recalcó que fue "ganar en el Estadio Monumental. Ante Colo Colo siempre quisimos ganar, pero incluso haciendo buenos partidos no se nos dio. Es una deuda no haberle dado esa alegría a los hinchas", cerró.