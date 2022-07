Hoffens lamenta la no llegada de Cañete a la U y dispara sus dardos contra Campos

Todo parece indicar que Martín Parra será el nuevo refuerzo de Universidad de Chile. Los azules se habrían decantado por el jugador de los registros de Huachipato, que actualmente milita en San Martín de Porres en Perú en desmedro de Leandro Cañete, arquero con pasado en el Romántico Viajero.

Y es que Cañete había dado muestras de querer retornar por una revancha al club de sus amores, pero según el Gerente Deportivo de Santiago Morning, Luis Faúndez, desmintió que el elenco universitario jamás haya hecho una oferta formal por el guardameta.

Héctor "Chico" Hoffens se tomó un minuto para conversar en exclusiva con Bolavip Chile y dar su opinión acerca del el fallido traspaso del futbolista de 27 años a la U.

"Lamentable lo que está pasando. Yo me alegré porque Cañete (Leandro) lo tuvimos en los tiempos de la inferiores cuando estabamos con el Héctor Pinto, Arturo Salah. Él hizo la gran parte de las inferiores en la U y me alegré cuando pudo llegar como suplente porque es un hombre más experimentado", afirmó el otrora goleador azul.

Cañete nunca pudo debutar con la camiseta de la U en el profesionalismo | Foto: Agencia Uno

Agregando que "Campos (Cristóbal) también tiene su genio, es peligroso porque hay momentos que no quiere jugar y si ahora no quiere jugar no hay arquero, entonces está complicada la situación".

"Ojo que Diego López tiene su genio también y es responsable directo de todo lo que suceda en el plantel en la tabla de posiciones, está en su derecho pedir jugadores", cerró Hoffens.