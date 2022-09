Héctor Hoffens lanza una ácida crítica al presente de la Universidad de Chile: "Yo creo que la U no va a bajar, pero los jugadores son muy malos"

Universidad de Chile está viviendo un complicado momento en el Campeonato Nacional. Los azules no ganan hace más de 60 días, resultados que tienen al elenco dirigido por Diego López en los últimos lugares del torneo chileno.

Las críticas no tardaron en llegar tras es deslucido empate ante Coquimbo Unido en Valparaíso y los hinchas azules se abalanzaron a las redes sociales a mostrar su malestar por el rendimiento del equipo en la Quinta Región.

Héctor Hoffens, ex delantero de la U, contestó el llamado de Bolavip Chile y no perdonó la igualdad ante los Piratas y lanzó sus dardos hacia los jugadores del Romántico Viajero.

"Yo creo que a esta altura da lo mismo, pero pagarle esa cantidad de plata a López es un despilfarro, hay que morir con las botas puestas. Lo que pasa que el plantel es muy malo, los jugadores son muy malos", partió diciendo el ídolo azul.

López solo suma un triunfo en nueve fechas dirigidas | Foto: Agencia Uno

"Lo que pasa es que la ventaja del DT es que él no eligió a los jugadores, este no fue su plantel y fue un llamado de emergencia que asumió el cargo y no ha sido capaz de sacar a la U adelante", añadió.

"Yo creo que la U no va a bajar, pero es lamentable lo que está pasando. Michael Clark tapa el hoyo con lo del estadio y cree que con eso va a conformar a la hinchada", cerró el ex ariete en la