Siguen las reacciones tras los cuatro goles del atacante argentino, Valentín Castellanos en el triunfazo del Girona ante el Real Madrid por la Liga Española y que tuvo al ex New York City, como la gran figura del encuentro provocando que en todo el mundo se hable de él.

Desde luego, en este lado del planeta hubo declaraciones y lamentos, por no haber aprovechado al jugador cuando defendió a la serie juvenil de Universidad de Chile y la poca tolerancia que se tuvo, dejándolo ir por 300 mil dólares al Montevideo City Torque de Uruguay.

¿Qué pasó? ¿Cómo se puede analizar esa farra de la U? Ópticas existen muchas y una de ellas la da a conocer Héctor Pinto, ex jugador y técnico de los universitarios, quien da cuenta del particular episodio y comparte su opinión al respecto con Bolavip Chile.

"Hay poca paciencia, poca visión de futuro y de proyecciones de los muchachos. Hay que tener el ojo, evaluarlos bien y esa poca paciencia es por la necesidad de triunfos", reconoce el ex entrenador campeón con los estudiantiles en 2004.

Desde luego que aclara que existen razones puntuales, como por ejemplo que no todos los niños o jóvenes, tienen la misma capacidad y es por eso que es necesario hacer la lectura clara con cada uno de ellos. "Hay muchachos que maduran más tarde o tienen problema de coordinación a cierta edad y con ellos hay que tener paciencia, saber esperarlos. Vienen con exigencias mayores que es ganar y ganar, no proyectar.", sostuvo el ex formador.

No obstante, en esa comparativa con Taty Castellanos, Pinto echó el tiempo atrás y reveló un aspecto fundamental que tiene a Mauricio Pinilla como protagonista y lo que pudo haber ocurrido en su momento con el actual comentarista de TVN y ESPN.

Una importante revelación compartió Héctor Pinto sobre Mauricio Pinilla (Archivo)

"Yo recuerdo a Pinilla que en un tiempo era para echarlo del club, era descoordinadísimo. Había que echarlo, pero dije ' no, pues, ¿Cómo voy a perder este físico y a este jugador?' y después veamos cómo anduvo. Nos falta la paciencia y visión de futuro, de la proyección del jugador", concluyó Pinto.