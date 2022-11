Luego de caer goleado por Huachipato, Universidad de Chile se enfoca en el duelo de revancha ante Unión Española buscando la final de la Copa Chile. Sin embargo, la decisión de Sebastián Miranda de alinear con suplentes guardando los mejores elementos para jugar ante los hispanos, tuvo sus consecuencias como fue ser derrotado por cuatro a cero ante los acereros.

Determinación que tuvo muchas reacciones en el mundo azul. Una de ellas fue la de Héctor Tito Awad. El reconocido comentarista laico fue tajante al tratar de explicar lo presenciado en el Huachipato CAP Acero dando señales que los coletazos continúan.



"No se qué se puede comentar de este partido. Me parece que fue una irresponsabilidad de marca mayor lo que hizo Miranda. Una cosa es estar salvados y la otra dar dosificaciones a jugadores que no tendrían porqué tenerlas" fue la primera reflexión del comunicador en La Magia Azul.

"Cada jugador en Chile tiene un total de 40 partidos más o menos y los brasileños 70 partidos. No se si ellos son de Marte o Júpiter y nosotros de la Tierra, pero de la tierra mala, la tierra floja, la tierra irresponsable. Esto debió ser al revés, debió haber jugado el equipo más parecido que puede ir el miércoles ante Unión Española. La U no puede hacer el rídiculo, la U no puede entrar a no competir" enfatizó Awad.

Awad pide que muchos jugadores se vayan o partan a préstamo para el 2023 (Agencia Uno)

Sobre el futuro del entrenador, Awad no dudó el dar una cruda sentencia. "Yo creo que esto fue la sepultura de Miranda, me la juego antes de tiempo. Aquí en este plantel, se tienen que ir muchos. Al Nacho Tapia lo devuelvo a Huachipato, a Bastián Tapia lo presto, a Navarrete lo presto, a uno de los laterales zurdos también lo presto, a Gallegos le finiquito contrato, a Mauro Morales lo presto, a Franco Lobos lo presto y a Junior Fernandes lo echo. Al jugador que nunca pensé que podía quedar lo dejo, Parrita, como arquero suplente de Campos".

Al finalizar, el comentarista trajo a la memoria a un viejo entrenador de la U y que si bien no era santo de su devoción, urge al menos tomar su legado. "Nunca he sido seguidor de él, pero necesitamos un técnico como Markarián. Necesitamos un técnico de verdad y en base a eso van a tener que arriesgar un poco de plata, dejen de ser cagados. Me preocupa y estoy avergonzado, lo digo con respeto, Miranda fue irresponsable hoy día", cerró Awad.