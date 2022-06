Ya se terminó la primera rueda del Campeonato Nacional y en la Universidad de Chile comienzan a analizar lo que será el mercado de fichajes de invierno. Los azules necesitan salir del mal momento y para eso buscarán tres refuerzos que lo ayuden a escalar posiciones en la tabla de posiciones.

Todo parece indicar que el trasandino Nahuel Luján no seguirá en el plantel del Romántico Viajero y ya estaría preparando sus maletas para continuar su carrera al otro lado de la cordillera, y es que los dirigentes de Azul Azul buscan enviarlo a préstamo para así abrir un cupo de extranjero para la segunda parte del fútbol chileno.

Pero, si hay alguien que conoce el puesto del futbolista de 26 años es Héctor "Tito" Hoffens, quien atendió el llamado de Bolavip Chile y tuvo palabras para una posible continuidad del ex Belgrado de Córdoba en el elenco estudiantil

"Yo creo que con un técnico nuevo que a simple vista parece que promete trabajar, promete cambiar el sistema, pero cuando se empieza de cero yo creo que Luján debe tener una oportunidad y es necesario darle la confianza para que demuestre lo que es, para mí es un jugador valioso", aseveró Hoffens.

Luján ha disputado 17 minutos en toda la temporada con la camiseta de la U | Foto: Agencia Uno

"Me gusta su estilo de juego y ojalá el técnico lo mire y le de la oportunidad. Creo que él no se quiere ir de la U y eso es importante", concluyó el ex ariete azul.

Hay que recordar que los azules volverán a los entrenamientos este lunes 6 de junio con el uruguayo Diego López a la cabeza.