El portero azul Hernán Galíndez recibió mensaje de amenaza de muerte en la cual aclaró que los recibió su señora en las redes sociales y que no representan a la hinchada de Universidad de Chile.

Hernán Galíndez descarta querer salir de la Universidad de Chile por las amenazas: “Son mensajes que no representan a la hinchada”

Universidad de Chile consiguió un valioso triunfo frente a Deportes La Serena en el Campeonato Nacional. Los azules sumaron los tres puntos con las conquistas de Cristián Palacios y Ronnie Fernández, que les permite salir del fondo de la tabla y posicionarse en la medianía para salir de los malos momentos deportivos.

Hernán Galíndez conversó con la transmisión oficial del partido en la cual no evitó referirse a las amenazas que sufrió durante esta mañana en las redes sociales, aclarando que los mensajes los recibió su esposa y que a ella la asustaron con lo ocurrido.

“Eso lo quiero aclarar ahora para no hablarlo más. Fueron unos mensajes que recibió mi esposa, yo entiendo que son un par de personas y que no representan a la hinchada que tiene la U, porque el estadio estuvo lleno hoy otra vez”, partió explicando al respecto.

Además, agregó que “Nosotros no veníamos bien y nos apoyan y tiran para adelante, sé que por un par de mensajes no es lo que representan, pero sí mi esposa se asustó y esperemos que quede ahí y no sea nada más”.

Universidad de Chile volvió al triunfo frente a Deportes La Serena. (Foto: Agencia Uno)

En esta misma línea, el portero ecuatoriano destacó la victoria conseguida en el recinto de Plaza Chacabuco. “Era una victoria que necesitábamos hace mucho, la verdad es que nos encontramos en un momento muy duro después de la salida de Escobar y queríamos demostrar que en el plantel hay unión y muchas de las cosas que se hablan son mentira”.

“Creo que hoy el compromiso y las ganas de salir de este mal momento que demostró el equipo fue lo que nos llevó a jugar un gran partido y a ganarlo”, sentenció al respecto de lo ocurrido en la cancha del Santa Laura.

Finalmente expresó que “Yo creo que lo anímico fue muy bueno y de ahí en más se jugó muy bien, los goles se definieron por cosas que hicimos en el entrenamiento y eso genera mucha confianza, ahora hay que descansar y seguir trabajando”.