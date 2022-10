El joven Cristóbal Campos fue el encargado de quedar al mando del arco de Universidad de Chile tras la partida de Hernán Galindez a Aucas de Ecuador, lo que fue bien recibido por la parcialidad azul en las diferentes redes sociales.

Pero hay que dejar en claro que en más de alguna ocasión, el actual dueño del arco de los "estudiantiles" declaró que no existía ningún problema con el futbolista argentino nacionalizado ecuatoriano y su lucha era solo por un puesto en el terreno de juego.

Galíndez, ex arquero del cuadro universitario, conversó en exclusiva con Bolavip Chile sobre Campos y no le hizo el quite a su dura lucha por ser el titular en el Romántico Viajero.

"Yo creo que mucha gente quería que atajase Cristóbal, me sorprendió eso y supongo que la gente creía que al irse De Paul el titular iba a ser Campos y al llegar yo como que llegué a taparlo. Nunca fue mi intención, pero sí estas cosas que me pasaban me daban a entender que quería otra cosa por lo menos en este año. Si esto pasaba en otro año, me la hubiese aguantando, pero no podía correr el riesgo del mundial. Tal vez la gente no lo entienda, pero hace algunos años la posibilidad para mi de ir a un mundial era inexistente. Yo a Aucas no vine a ganar más dinero. No me iba a perder por nada la opción de un Mundial", declaró.

Galíndez perdió terreno con Campos en el arco azul | Foto: Agencia Uno

Pero esto no quedó ahí, porque el seleccionado ecuatoriano tuvo palabras para una de las grandes polémicas de este semestre en la U: la pelea entre el canterano azul y el ex delantero de Santiago Wanderers.

"Me había enterado. Uno dice "es normal que en el fútbol pasen esas cosas", pero es mejor que no pasen. Realmente no se qué pasó, no he hablado con ninguno. Con Cristóbal nunca fuimos amigos, no tuvimos gran relación, con Ronnie sí y compartí más. Es una persona positiva para el grupo y que siempre querrá lo mejor para el grupo, no digo que Cristóbal no. Pero si se agarraron a trompadas es porque pasó algo grave, no fue una tontería", sentenció el guardameta de 35 años.