Hernán Galíndez sobre la capitanía en Universidad de Chile: “Si me la dan es un privilegio y un honor”

Universidad de Chile presentó este miércoles a Jeisson Vargas y Hernán Galíndez como refuerzos oficializados para la temporada 2022 del Campeonato Nacional. Los dos futbolistas fueron parte de una nueva conferencia de prensa que se vivió en el Centro Deportivo Azul y atendieron a los medios de comunicación al respecto en su llegada a la institución.

Hernán Galíndez conversó de diversos temas contractuales que vivirá en esta nueva etapa con Universidad de Chile, donde se le consultó principalmente porque comienza a ser uno de los nombres que apunta a ser el capitán del equipo para esta nueva temporada que se vivirá en el fútbol chileno.

“Con respecto a la capitanía no es algo que me vuelva loco tener que llevarla en el brazo. Si yo soy de hablar con los jóvenes y puedo ser un ejemplo, no es por querer ser capitán, sino que soy así y entiendo que, al tener disciplina y rendimiento, pueda ser un valor extra que nos permita tener éxito”.

Pero esta misma línea, el portero ecuatoriano agregó que “Si en algún momento me llega la capitanía, será un honor y un privilegio, pero no es que vengo para ser capitán, es una falta de respeto decir que vengo para eso”.

No fueron los únicos puntos que expresó durante la presente jornada, producto de que también se le preguntó por sus cualidades deportivas bajo los tres palos y donde expresó que conoce muy bien la forma de trabajar que tiene el cuerpo técnico comandado por Santiago Escobar.

“Como arquero tengo ubicación de arco, no soy un gran volador. Llevo mucho tiempo trabajando con el preparador de arqueros que tiene Santiago Escobar en su cuerpo técnico y él trabaja mucho lo que es la posición en el arco, trabaja mucho la bisectriz y eso hace que quizás no necesitemos una gran volada, sino que resolver las situaciones mucho más fácil”.

Además, contextualizó que “Tengo una buena pegada, un buen saque, buenos reflejos y lo otros que hago que me sale natural es hablar mucho, siento que es algo que he adquirido a través de los años”.

Finalmente, se le preguntó por la situación de conversar con Cristóbal Campos, quien asomaba a ser la promesa del club para la titularidad en este campeonato, donde Galíndez fue claro en señalar que viene a pelear el puesto con todos los jóvenes que estén en el puesto.

“Cruzamos algunas palabras en el tema del número que nos gustaba, se que es un joven de mucha proyección y tuvo la responsabilidad de atajar el último partido y estuvo a la altura. No vengo acá a creerme el titular indiscutido y vengo a pelear el puesto con todos los jóvenes”.