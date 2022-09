Hoy Manuel Pellegrini cumple 69 años de vida y el mundo del fútbol lo ha saludado, entre ellos, la Universidad de Chile quienes a través de sus redes sociales felicitaron al otrora jugador azul. No obstante, el hincha del león no le perdona por haber sido el entrenador que los envió a Segunda División.

Universidad de Chile está de fiesta tras el ansiado triunfo conseguido frente a Palestino el jueves en La Cisterna y que les permite seguir con vida y escapar aunque sea un poco de la zona peligrosa del descenso.

Algo que no es nuevo en los últimos años para la U, ya que el 2019 lidió con esa situación, el 2020 por el tema del coeficiente de rendimiento se pudo salvar sobre el final del Campeonato Nacional.

Los del 2021 cuando estuvieron a minutos de perder la categoría y es algo que no quieren vivir esta temporada y es por eso que desean salir cuanto antes de esa apremiante ubicación.

Es decir, no repetir lo del año 1988, la única temporada en que el Bulla perdió la categoría y con un joven técnico por aquel entonces en el banco, Manuel Pellegrini. 34 años después, los hinchas no olvidan esa situación y apuntan al ingeniero como alguien que los dejó botados cuando se fue por un tiempo a capacitarse a Europa y por no tener la calidad necesaria para haber evitado lo que terminó pasando.

En este día, Pellegrini está de cumpleaños y Universidad de Chile lo saludó a través de sus cuentas en redes sociales, "Saludamos en el día de su cumpleaños a Manuel Pellegrini, actual DT del Real Betis y uno de los técnicos más reconocidos del mundo. Como futbolista, solo vistió nuestra camiseta y es hasta hoy el 6º jugador con más partidos (430) en la U Felicidades, Manuel Pellegrini", rezaba el especial reconocimiento.

No obstante, en su mayoría, los comentarios fueron en desapruebo para el exitoso entrenador.

En lo inmediato, eleste domingo 18 de septiembre por la sexta fecha de La Liga española donde esperan seguir con este buen inicio del temporada.