Pese a que se quería evitar traer jugadores identificados con otros equipos, es necesario esperar y que si llega el ex Colo Colo, ojalá sea un buen refuerzo, dice el ex futbolista.

El técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino ya dio su aprobación para la llegada de Matías Zaldivia a los azules y solo detalles restan para que el zaguero sea nuevo jugador de la U de cara a la temporada 2023.

Cristián Mora, en diálogo con Bolavip manifiesta su total encrucijada producto al discurso que se plantea en la U y la práctica. De todos modos, el ex polifuncional entiende que si ya el entrenador dio el visto bueno, su opinión es muy potente y nada de lo que se diga, puede influir más de lo ya decidido por el trasandino.

"Tiene que asumir la gente que está contratando, pero si ya tiene la venia del técnico bien poco se puede hacer. Pero traer jugadores identificados con otros clubes, será", sostuvo Mora.

Mora evita criticar antes sobre la llegada de Zaldivia y espera que el jugador la rompa (Archivo)

Sobre si le molesta o no que un ex Colo Colo vaya a llegar al Centro Deportivo Azul, el oriundo de Peñaflor afirma que "en realidad, uno no sabe lo que buscan. Por ahí escuché que no iban a traer jugadores que estuvieran identificados con otro club y lo de Zaldivia justamente cae en esa denominación", enfatizó el ex seleccionado nacional.

Al cierre y si es que cree que puede ser un buen refuerzo o no, Cristián Mora pone la pelota al piso y puntualiza que "empezar a criticar antes de tiempo, prefiero no hacerlo y si viene, que sea lo mejor para la U, o sea un buen refuerzo", cerró.