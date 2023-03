Últimos partidos de la Universidad de Chile no han dejado un buen sabor de boca ante la crítica por el funcionamiento del equipo que dirige el técnico trasandino.

Histórico delantero azul no se siente representado por Pellegrino: "Para jugar bien, hay que arriesgar"

Dos empates consecutivos, uno de ellos el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo tienen a Universidad de Chile perdiendo terreno cortando de alguna manera esa mini racha que ostentaba desde algunas fechas.

Y los dardos apuntan un poco al funcionamiento que está desplegando el técnico Mauricio Pellegrino. Las críticas tras el último compromiso señalaban lo conformista y poco ambicioso del plan para jugar en el Estadio Monumental y que si bien, funcionó porque no se perdió el duelo, hubo poca intención de ir al frente.

Bolavip Chile fue a buscar la opinión más allá de nuestras fronteras y fue así como se obtuvo la visión del ex atacante de la U, José Castro. El otrora goleador de la U recurrió a lo que ha sido el pasar del actual entrenador azul y lo que ha mostrado en su país, como también cuando ha dirigido en el extranjero. Castro hizo una evaluación general del técnico azul.

"Es un técnico que goza de buen prestigio en Argentina por haber ganado tanto y haber pertenecido a la escuela de Carlos Bianchi. Lo que ocurre es que se caracteriza por subordinar la técnica por sobre la táctica", apuntó de entrada el Pepe Castro.

Pepe Castro respeta a Pellegrino, pero no comparte su forma de juego (Archivo)

Desde luego con esa primera intervención, el ex ariete de Argentinos Juniors argumentó del por qué su visión de fútbol no está tan cercana a la idea del actual estratega estudiantil. "Pellegrino es un técnico trabajador, honesto, pero obviamente uno está del lado de los técnicos que tienen otra propuesta, que no quiere decir que sea un mal entrenador. Yo soy partícipe de aquellos técnicos como Gago aquí en Racing, que es un equipo que donde vaya, siempre va a ser protagonista, va a proponer y la técnica nunca estará sobordinada a la táctica", recalcó el argentino.

ver también Un conmovido Pepe Castro le envía apoyo a su homónimo tras dura lesión

Para cerrar, el ex jugador universitario en 1991 enfatizó que siempre es necesario salir a buscar un resultado, que este deporte es de riesgos. "Yo estoy del lado de los que proponen, de los que van a buscar y de los que creen que jugando bien, y que no se interprete que Pellegrino quiere que el equipo juegue mal, pero para jugar bien, hay que arriesgar. Me gustan los técnicos donde los equipos tengan una actitud para ir a recuperar constante", concluyó.