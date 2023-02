Siguen las críticas hacia Mauricio Pellegrino en la Universidad de Chile. El entrenador argentino que llegó proveniente de Vélez Sarsfield tiene como gran objetivo sacar al Romántico Viajero de la crisis que traía hace varias temporadas, pero esto finalmente no ha acontecido y la U sigue en los últimos lugares del Campeonato Nacional.

La Use jugará un partido de suma importancia ante Magallanes, el cual está pactado para este sábado 11 de febrero a las 12:00, el que se llevará a cabo en el Estadio La Portada de La Serena, ciudad donde los azules ya emprendieron rumbo.

Todos los ojos están puestos en lo que haga el equipo de Pellegrino | Foto: Agencia Uno

José Pepe Ormazabal, histórico relator del fútbol chileno y de Radio Agricultura, habló en exclusiva con Bolavip Chile y reveló la importancia que partido ante el Manojito de Claveles.

"Este partido la U tiene que ganarlo, si no lo gana se le pone muy complicado. No hay margen, si no lo gana va a quedar cuestionado y además no se ha visto la mano como técnico. Pellegrino puede quedar en la corniza", dijo de entrada.

Pero esto no es lo único que preocupa a Ormazábal, esto porque los refuerzos que han llegado a la institución universitara no han estado a la altura, así lo destacó el locutor radial.

"Matías Zaldivia ha rendido y el resto está en deuda. El caso de Fernández yo creo que tiene que ir a la banca, no ha mostrado nada. Por lejos, la mejor contratación es el ex Colo Colo y la gran decepción es Leandro (Fernández), no basta con hacer gestos a la tribuna y la verdad está en la cancha y hasta ahora Fernández no ha mostrado nada", sentenció.