Histórico relator se va en picada contra Luis Felipe Gallegos y le da con todo al DT de U de Chile: "Yo no he visto la mano de Mauricio Pellegrino"

Universidad de Chile sucumbió en el Estadio Municipal de La Cisterna ante Palestino en un encuentro por la tercera fecha del Campeonato Nacional, en el cual los azules mostraron desatenciones que terminaron pagando caro.

El equipo de Mauricio Pellegrino nunca pudo imponer sus términos y en el segundo tiempo, los de Pablo "Vitamina" Sánchez aprovecharon los errores para superar a los azules por 2 a 0 tras las anotaciones de Misael Dávila y Bruno Barticciotto.

Pellegrino intentó modificar el esquema, pero fue demasiado tarde para sus pretensiones | Foto: Agencia Uno

José Pepe Ormazabal, histórico relator del fútbol chileno y de Radio Agricultura, habló en exclusiva con Bolavip Chile sobre el encuentro entre el Romántico Viajero y los Árabes y lamentó profundamente la actualidad del cuadro bullanguero

"Es totalmente preocupante porque hemos visto tres partidos de la U y yo no he visto la mano de Pellegrino. Uno le critica de porque se demora tanto en los cambios, además yo no sé que le ve a Luis Felipe Gallegos y como lo mantiene tanto", señaló en el arranque.

"Yo espero que no sea como la temporada pasada, pero yo no he visto la mano de Pellegrino y pensé que con Assadi y Osorio la historia iba a cambiar pero fue la misma. Yo creo que la U está en un momento muy complicdo y caminando por pasajes muy complejos, mientras no se vea la mano de Pellegrino va ser un año para el olvido", agregó.

"Si tu ves que de tres partidos pierdes dos y no con grandes rivales, con todo el respeto por Huachipato y Palestino, y si le gana a Unión Española, que no ha mostrado nada, yo creo que la situación es preocupante, si no levanta el nivel y no aparece la mano de Pellegrino, la U lo va a pasar mal", finalizó diciendo en la entrevista.