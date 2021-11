Horacio Rivas no quiere que la Universidad de Chile juegue la promoción: "Viví el descenso con la U y no quiero que otros pasen por lo mismo"

Universidad de Chile tendrá una difícil misión de cara a las próximas dos fechas del Campeonato Nacional: salir de la parte baja. El equipo que dirige actualmente Cristián Romero se ubica en la decimocuarta posición y sigue peleando por no disputar el partido por la promoción.

Si hay una persona que sabe lo que es vivir un descenso con la U, es Horacio Rivas. El ex central en el Campeonato Nacional 1988 analizó el momento que vive el conjunto estudiantil y cree "que hay que refundar al club en Primera División".

"Si se da (una promoción), la U tiene que marcar una distancia y gigantesca, porque son equipos de categorías distintas, y con presupuestos muy diferentes. Ya hemos sufrido mucho como para pensar en ese partido", aseguró Rivas.

"Hay hinchas que me dicen 'ojalá la U baje para empezar de cero'. No, no es posible. No sería un castigo, sería tocar fondo. Uno que lo vivió no quisiera que otros vivieran lo mismo. Y eso que hoy son pocos los formados en la U, mientras que nosotros, los que bajamos, en su mayoría éramos nacidos y criados en el club. Quiero que el equipo se rearme, pero en Primera, porque hay que cambiar muchas cosas", agregó.

Finalmente, le dio un consejo a los jugadores del plantel de la U para estas importantes dos últimas fechas del fútbol chileno. "Estamos al final del torneo, ya no hay reacción. Los jugadores deben asumir la responsabilidad, el rol que les corresponde. Demostrar por qué llegaron a la U o por qué nacieron en la U", cerró.

Cabe destacar que el Romántico Viajero deberá visitar a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador y luego hará de local ante Unión La Calera.