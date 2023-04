Hugo Droguett tuvo una dilatada trayectoria en el mundo del fútbol y cumplió con creces en cada equipo que estuvo, pero fue en la Universidad de Chile donde se ganó el cariño de los hinchas azules a punta de buenas actuaciones, las cuales lo llevaron a estar en las diversas nóminas de la Selección Chilena.

El oriundo de Renca solo alcanzó a estar un año en el Romántico Viajero, pero terminó llegando a dos finales consecutivas del Torneo Nacional, perdiendo ambas en definición a penales: una frente a Universidad Católica y la otra contra Colo Colo.

Droguett disputó 40 partidos con la camiseta azul y convirtió 11 goles | Foto: Archivo

Fue en conversación con el programa Galería Sur del canal de Youtube de AntúnezSilva, que el ex seleccionado nacional recordó lo que fue su llegada al cuadro universitario.

"Fue espectacular. No es que no me quería la U, sino porque yo llegué porque al jugador que querían en la U y Héctor Pinto en ese momento era a Luis Pedro Figueroa y por x motivos fuimos 2 por 1", arrancó diciendo el ex Deportes Temuco.

Bajo la misma línea, agregó que "yo la verdad estaba muy emocionado, muy nervioso. Bueno, esto no es por querer ganarme el cariño de la gente porque en el poco tiempo que estuve yo me lo gané en la cancha, pero en ese partido con Santos de Brasil como yo iba a la banca, yo no espere la arenga y me fui al túnel para ver la salida de la barra porque es algo que siempre soñe y lo veía por televisión".

"Era algo espectacular, yo no miraba el partido y solo miraba a los hinchas. El estadio estaba repleto y como que estaba pendiente de los canticos de la barra. Ver esa barra fue algo que me volvió loco y después tener su apoyo era increíble", sentenció.