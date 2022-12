Mauricio Pellegrino cumple su primera semana como entrenador de Universidad de Chile y aún no hay claridad de los jugadores que saldrán a préstamo. Uno que estaba en esa lista era el defensa Ignacio Tapia, sin embargo, el jugador manifestó que no está en su horizonte el partir de la U.

En conversación con Emisora Bullanguera, el central confiesa que “quiero una revancha en la U. Me la tengo que jugar en la pretemporada. Sé que la imagen que di esta temporada no fue la mejor. Mi rendimiento no fue bueno, no fue un buen año“.

Tapia también hace un mea culpa grupal, reconociendo que “fue un año muy irregular. Pasó por rendimientos de cada uno, no fueron los esperados. Siempre salimos con intención de ganar todos los partidos, pero perdimos puntos por detalles“.

Ignacio Tapia quiere seguir en la U (Agencia Uno)

Agregando que “hubo momentos en que nos vimos bien. Pero ahí nos faltaban los detalles para cerrar los partidos y que no nos llegaran. Siempre nos faltaba un detalle“.

Sobre los primeros días de Pellegrino al mando de la U, el ex Huachipato revela que “llevamos pocos días pero nos vamos entendiendo bien. Nos acomoda su forma de jugar, a medida que vayamos jugando los amistosos de pretemporada vamos a ir aceitando más su idea“.