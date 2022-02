Universidad de Chile se sacó los fantasmas de la temporada 2021 en el debut del Campeonato Nacional 2022, derrotando en condición de visitante a Unión La Calera con un contundente 4-2 y con un Cristián ‘Chorri’ Palacios como figura estelar después de anotar tres goles.

Uno que no estuvo en el debut azul en el torneo fue Ignacio Tapia, ex defensor central de Huachipato que llegó este año para reforzar a la renovada Universidad de Chile del colombiano Santiago Escobar.

En conversación con De Fútbol se Habla Así de DIRECTV Sports, Tapia aseguró que está “Muy contento de jugar en la U venía buscando esta experiencia. Estoy feliz de estar acá y además que el equipo haya debutado con un triunfo”.

En esa misma dirección, Tapia asegura que la U no es solo ataque con Ronnie Fernández y el Chorri Palacios: “La U se reforzó muy bien en ofensiva, pero en defensiva también hay muy buenos jugadores. El grupo me ha ayudado mucho en la integración, en estos días me ha tocado entender la idea de juego, la cual es muy clara”, señaló.

Dentro de sus objetivos personales, el ex acerero se proyecta en la U y asegura que quiere “Mejorar la capacidad de anotar goles en táctica fija. Me estoy enfocando en esa situación desde el año pasado. Practicar los duelos aéreos también”.

En el cierre -y bajo la misma línea de los objetivos- Tapia apunta en grande y aseguró que le gustaría formar parte de La Roja: “Uno de mis objetivos es participar más en la Selección Chilena. Trabajo para eso, he podido estar en microciclos, quiero estar de forma más constante”, cerró.