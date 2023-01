Además, el comunicador apunta a Mauricio Pellegrino y esa extraña situación que pareciera que los entrenadores azules no tienen la fórmula para hacer funcionar al equipo.

Luego del traspié de la Universidad de Chile ante Huachipato en el arranque del certamen por tres tantos a uno en la compleja cancha del Estadio Santa Laura, la crítica a esta primera presentación oficial de los azules, se hizo presente sin titubear.

En ese sentido, nadie quedó ajeno al desempeño de los dirigidos del argentino Mauricio Pellegrino. Uno de los mayores críticos fue Igor Ochoa, quien en el programa Al Aire Libre en Cooperativa, se tuvo que resignar de entrada en el primer día de trabajo, luego de sus vacaciones.

"Aquí estoy, ya tuve el primer insomnio del año. Un equipo puede tener virtudes, puede manejar muchas cosas, carecer de finiquito y pierde por errores, pero no fue el caso de ayer. La U no estuvo acentada en el campo de juego y perdió con un equipo que no tuvo grandes incorporaciones, de alguna manera nivelado con la U en la historia reciente", fue el primer concepto de Ochoa.

Sobre algunos aspectos defensivos que se vio en el equipo azul, el comunicador señaló que situaciones como esas, no se pueden permitir por la plusvalía de los nombres que tienen los estudiantiles en el fondo. "El desajuste de la zaga no es propio de quienes la integran, pero se desordenaron de manera notoria en jugadores de experiencia como los tiene la U ahí", enfatizó.

Pero, también tocó otros temas que van más allá de lo deportivo. Ochoa sostuvo que siempre algo le ocurre a la U, algo que ni el técnico que venga, le da el palo al gato. "Queda la sensación que esta U y la del año pasado, no transmite superioridad ante el adversario, nunca puedes decir 'en realidad el rival está aguantando'. Es como una sensación extraña que los entrenadores que llegan, no le encuentran la vuelta", puntualizó.

Desde luego, los refuerzos también son apuntados en el su análisis y sobre todo el actuar del trasandino Leandro Fernández y que está en deuda. "También jugadores que uno se sorprende que cómo juegan así. A Leandro Fernández yo lo veía en Argentina todas las semanas. Tiene que dar mucho más, tienen que dar mucho más, pero el ambiente está difícil", aclaró.

Volviendo al tema de las sensaciones que quedan, el periodista comparte y entiende a los aficionados sobre que perciben que nuevamente vivirán momentos duros en la temporada, "hay una sensación que no solo es de esta campaña, mostraron a una señora compungida que no creo que sea por perder el primer partido del campeonato, si no porque ella - voy a cometer la imprudencia de interpretarla - es que ve venir el asunto. Puede ser exagerado, pero creo que la U vive así hoy. El temor de vivir que otra vez se va a enredar", detalló.

Finalmente y ante alguna opción de refuerzo que pueda llegar, le exije al entrenador que sea claro y que trate de imponer su postura por alguna incorporación que requiera. "Las palabras te pueden confundir, pero extremo puede ser eso que ayude al lateral y por ese lado, no está, pero el señor Pellegrino no es claro y a lo mejor él está pensando otra cosa. Los entrenadores que llegan, también van rindiendo sus exámenes", concluyó.