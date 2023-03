Un particular encuentro vivirá Isaac Díaz este domingo, cuando con la camiseta de Deportes Copiapó visite a Universidad de Chile por el Campeonato Nacional, en un encuentro que se jugará en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El ex atacante de la U sabe que será especial el choque, aunque tiene claro que su prioridad en este momento es sacar a flote al León de Atacama.

"Toda la gente sabe que soy hincha de la U, la respeto mucho, pero hoy en día soy de Deportes Copiapó y me voy a jugar la vida. Me abrieron las puertas, le he agarrado un cariño enorme, donde conseguimos el ascenso y me he acercado a la gente", comentó Díaz en TNT Sports.

Isaac Díaz no esconde su cariño por la U. Foto: Agencia Uno.

En ese sentido, el atacante revela el mal momento que vienen arrastrando en Primera División, donde están últimos en la tabla de posiciones.

"Estamos últimos, nos da rabia e impotencia. Hubo partidos que no merecíamos perder o empatar, pero con goles es la cosa y no nos salieron. Contra O'Higgins no pudimos dejar los tres puntos acá, entonces estamos con una rabia terrible. Nos costó tanto llegar a Primera y no hemos logrado consagrarse con una seguidilla de partidos y eso va pesando", detalló.

Ante esto, asegura que falta consolidar el juego y acostumbrarse a los rivales de Primera División, donde no se puede regalar nada.

"Perdimos la solidez de local que teníamos y que nos dio mucha vida, que nos dio partidos que teníamos perdidos y donde la gente llenó el estadio y nos hizo más fuertes. La experiencia y la calidad de los equipos que nos hemos enfrentado no te dan margen de error, creo que pasa por ahí. Hemos tenido mala suerte en los partidos", finalizó.