Pese a mejorar por varios pasajes en relación a sus últimas actuaciones, Universidad de Chile solo consiguió un empate ante Unión Española en su visita a Coquimbo en duelo válido por la vigésimo primera fecha del Campeonato Nacional.

Tempranamente, los dirigidos de Diego López se pusieron en ventaja gracias a la anotación de cabeza de Darío Osorio e incluso tras el gol de la Joya de Hijuelas, los azules desperdiciaron un par de ocasiones que les hubiese permitido aumentar las cifras.

Es por eso que asoma el análisis sobre si ¿Se resalta el planteamiento de la U o se critica el resultado? pensando en que van quedando tan solo nueve fechas para el final del torneo y los universitarios no pueden alejarse de los puestos complicados que lucharán por no descender.

Diego López para este partido cambió la táctica y empleó un 4-2-3-1 solo con Ronnie Fernández en la ofensiva y con el propio Osorio, Lucas Assadi y Jeisson Vargas viniendo desde atrás. El equipo mejoró en relación al Superclásico de la fecha anterior, aunque no pudieron conseguir los tres necesarios puntos.

El análisis de los expertos se centró en la mejoría de la U, tal como lo realizó Jean Beausejour en ADN Deportes. El ex lateral de la selección chilena reconoció que los azules van en ascenso, pero urge salir victoriosos en algún partido. "Es mejor el funcionamiento que el punto, debe sostenerlo desde aqui en adelante. No puede ser que con esos 30 minutos tan buenos no los pudiera capitalizar en goles“, cerró el ex futbolista.

La U mejoró, pero sigue sin ganar. Ese fue en análisis de Jean Beausejour (Agencia Uno)

Bose aplaudió también la táctica del entrenador charrúa para este compromiso, "Debe ser el mejor primer tiempo desde que asumió Diego López y debió irse ganando por dos o tres goles. Se encontró con un equipo con mucho oficio, que aprovechó cada pelota detenida", cerró.

La próxima fecha, Universidad de Chile visitará a Provincial Curico Unido, en otro partido complejo para la U ya que los albirrojos están en la parte alta de la tabla. Comenzó el complejo mes para la U, ¿Pasarán agosto?